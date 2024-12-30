1年為地球種1.2萬棵樹的「神卡」！兆豐銀發公股首張碳足跡認證信用卡 年減碳143公噸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-30 12:06

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減碳救地球，兆豐銀行落實 ESG 再創佳績！近年藉由大力推廣信用卡帳單電子化，2023 年新卡友已有超過 8 成選擇以電子帳單替代紙本帳單，連帶也降低每張信用卡碳排。根據兆豐統計，2021 年至 2023 年每張信用卡碳排放已減少超過 20%(約為 292.3 gCO2e)，2024 年總計可成功減少 143 公噸的碳排放量，約莫等於 1.2 萬棵樹每年可吸收的量體。

兆豐銀行作為公股首家「信用卡碳足跡認證」發卡行，自 2021 年起即逐年執行信用卡碳足跡 (ISO 14067:2018) 及碳中和認證 (PAS 2060)，除定期盤查信用卡產品從製程、運送到使用每一個階段的碳排放量，也會透過碳權抵換的方式達成碳中和，而有別於過去透過顧問公司購買碳權的作法，兆豐銀行今年更是首度向台灣碳權交易所成立的國際碳權交易平台購買 530 公噸碳權，除以行動支持政府認證的國內碳權平台，此次購買的碳權也是以符合聯合國永續發展目標及再生能源類型的越南太陽能專案碳權為主，為支持全球能源轉型與減碳盡一份心力。

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值得一提的是，不同於各家企業主要委託顧問公司進行碳盤查的做法，兆豐銀行為提升員工 ESG 專業能力，今年特別派員參加 SGS 碳足跡及碳中和課程，故今年信用卡盤查作業皆是由取得認證之員工進行盤查作業，除撙節顧問成本，同時也讓員工能精進 ESG 專業知識，在第一線就能無縫接軌推行有助於減碳的各項措施。