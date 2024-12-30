〈焦點股〉華城受惠AI基礎建設、強韌電網需求 漲逾半根停板進逼季線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-30 11:37

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重電廠廠華城 (1519-TW) 持續受惠 AI 基礎建設，以及強韌電網計畫的需求暢旺，激勵華城今 (30) 日漲勢強勁，一度漲逾半根停板，進逼季線。

華城今天早盤以 538 元開高走高，盤中急拉，最高漲至 577 元，漲逾 7%，逼近季線，雖然隨後漲幅稍收斂，截至 11 點 15 分，股價暫報 559 元，漲幅 4.1%，成交量超過 5000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周賣超華城 611 張。

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美國新任總統川普曾公開指出，上任後將加速美國國內電力的基礎建設，且若川普針對中國課徵高關稅，台灣有望受惠轉單效益，華城也可望成為受惠業者之一。

此外，華城外銷比重持續提升，明年外銷占比可望突破 5 成。興建中的觀音三廠，預計明年第一季完工、第二季開始投產，未來將用於補足小型變壓器產能，也同時生產中小型與中大型的變壓器。

法人分析，華城為國內目前唯一可出貨 500kV 大型變壓器至美國的廠商，且訂單能見度看到 2027 至 2028 年，加上 AI 算力提升帶動電力需求，以及再生能源發展，看好華城展望。