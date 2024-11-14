航太供應鏈瓶頸 漢翔新式高教機交機落後 挑戰艱鉅

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-14 19:11

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漢翔 (2634-TW) 今 (14) 日在法說會中指出，疫情後航太供應鏈結構鬆動，供輸不順暢情況是全球產業的普遍現象，也造成新式高教機的量產進度落後。

漢翔表示，堅持追趕年度交新式高教機 18 架的目標，而目前僅交 10 架，為此，已啟動多項因應策略，例如派遣工程師赴美協助解決製程問題、由國內協助生產關鍵零組件等。

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漢翔直指，各國採購的軍民用新機，均因航太供應鏈問題，出現延遲交付狀況，而漢翔執行新式高教機的量產工作，同樣面臨關鍵缺件，導致進度落後，挑戰較去年更甚。

在供應鏈問題下，造成漢翔前三季合併營收 280.17 億元，年減 4.9%，稅後純益 16.2 億元，年減 17.2%，EPS 1.72 元，其中，第三季 EPS 0.26 元，季減 57%，年減 62%，創 2023 年第一季以來單季低點。

展望後市，漢翔指出，民用飛機的市場需求仍在成長，挑戰艱鉅但仍有機會。

而在軍用業務方面，漢翔認為，因應區域情勢緊張，我國明年國防預算高達 4600 餘億元，加計海空戰力提升與新式戰機採購特別預算，整體規模超過 5500 億元，商機可觀。