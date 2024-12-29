鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.56億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2024-12-29 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；GMT(GMT)24小時漲幅22.6%。

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅40.1%；Biswap(BSW)24小時跌幅21.6%；ATA(ATA)24小時跌幅25.7%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅74.6%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅40.4%；FTM(FTM)近一週漲幅18.5%。