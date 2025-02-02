鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.9億美元，RUNE(RUNE)24小時漲幅達29.3%
鉅亨網新聞中心 2025-02-02 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格99,761.07美元，24小時漲跌幅-2.01%；以太幣(ETH)現報價格3,105.5美元，24小時漲跌幅-4.60%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.67億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.76億美元。
24小時漲幅：RUNE(RUNE)24小時漲幅29.3%；IO.NET(IO)24小時漲幅23.7%；本體鏈網(ONT)24小時漲幅17.6%。
24小時跌幅：Litentry(LIT)24小時跌幅128%；ARPA(ARPA)24小時跌幅27.6%；Viberate(VIB)24小時跌幅12.6%。
近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅53.3%；IO.NET(IO)近一週漲幅36.7%；STPT(STPT)近一週漲幅28.3%。
近一週跌幅：Litentry(LIT)近一週跌幅82.6%；量子鏈幣(QTUM)近一週跌幅36.7%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅30.4%。
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