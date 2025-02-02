鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.9億美元，RUNE(RUNE)24小時漲幅達29.3%

鉅亨網新聞中心 2025-02-02 17:15

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24小時漲幅：RUNE(RUNE)24小時漲幅29.3%；IO.NET(IO)24小時漲幅23.7%；本體鏈網(ONT)24小時漲幅17.6%。

24小時跌幅：Litentry(LIT)24小時跌幅128%；ARPA(ARPA)24小時跌幅27.6%；Viberate(VIB)24小時跌幅12.6%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅53.3%；IO.NET(IO)近一週漲幅36.7%；STPT(STPT)近一週漲幅28.3%。