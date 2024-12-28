應政治解決！川普要求最高法院：暫停執行TikTok強制出售令

鉅亨網編譯許家華 2024-12-28 09:47

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外電 27 日報導，美國當選總統川普向美國最高法院提出請求，要求暫停執行針對 TikTok 的強制出售令。川普表示，希望明年 1 月 20 日正式就職後，能透過政治手段解決此爭議。

美國最高法院於 12 月 18 日宣布，將重新討論禁止 TikTok 在美國運作的法案，計劃於 2024 年 1 月 10 日進行辯論。該法案要求 TikTok 的母公司字節跳動在法律生效前 (即 1 月 19 日) 剝離 TikTok，否則 TikTok 將禁止在美運營，但字節跳動已明確表示不會出售 TikTok 業務。

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在此背景下，TikTok 於 12 月 16 日向美國聯邦最高法院聲請臨時凍結強制出售令。 TikTok 的律師指出，該法令不僅侵犯了公司的憲法權利，也損害了 1.7 億美國用戶的權益。 TikTok 在社群媒體上發表聲明稱，如果不凍結強制出售令，預計一個月內，平台上的小商家將損失超過 10 億美元的收入，而創作者將損失近 3 億美元。

川普 12 月 22 日於亞利桑那州的一場保守派大會上表示，他傾向於允許 TikTok 在美國繼續營運一段時間。他提到，「我們在這個平台收到了良好的反饋，瀏覽量有數十億，也許我們應該讓它再存在一段時間。」