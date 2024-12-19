美TikTok禁令生效倒數一個月 潛在買家有哪些？網友討論最多的是「他」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-19 17:00

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美國最高法院週三 (18 日) 宣佈將就禁止 TikTok 在美國營運的法案再次進行辯論，時間安排在下月 10 日，趕在 1 月 19 日強制出售令生效前夕裁定是否違憲，而外界也好奇 TokTok 若被出售將會由誰接手。

美國知名饒舌歌手兼製作人 Soulja Boy 上周四 (12 日) 在社群媒體上點名馬斯克並問道：「你對收購 TikTok 有什麼看法？」該貼文在網上掀起一番討論熱潮。

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專家指出，雖然馬斯克資金完全沒問題，但卻未曾明白表示對 TikTok 有興趣，部分原因可能是他已擁有了 X 平台。

由於 TikTok 在美國陷入遭強迫分拆的困境，從《創智贏家》的 Kevin O"Leary 到道奇隊前老闆 Frank McCourt 等近幾個月一直表示，若字節跳動改變主意或最高法院決定禁令可繼續執行，他們準備介入。

現年 70 歲的 O"Leary 是加拿大政治人物、商人、投資者、記者、作家和電視名人。他與他人共同創辦了 SoftKey Software Products，這是一家銷售面向家庭教育和娛樂軟體的科技公司。SoftKey 在 1980 年代末和 1990 年代成為全球教育軟體市場的主要整合者。

今年 3 月，O"Leary 告訴《CNBC》：「他希望組建一個投資者財團，以 200 億至 300 億美元左右的價格收購 TikTok，這只是 TikTok 上一輪融資中 2200 億美元估值的一小部分。TikTok 是目前美國最大的娛樂和商業網路，因此具有極大價值，但 TikTok 可能不會出售其標誌性的演算法，因此必須「重新類比」TikTok 演算法，並將該平台從 TikTok 中國轉變為 TikTok 美國。」

現年 62 歲的美國前財長 Steven Mnuchin 也是可能接手 TikTok 人選，Mnuchin 今年 3 月曾稱正組建一個投資者集團試圖收購 TikTok，但未具體說明參與競購的其他潛在投資人，也沒有說明他們打算花多少錢收購 T。

今年 5 月，Mnuchin 在接受《彭博電視台》訪問時表示，將複製 TikTok 的簽名演算法來繼續提供服務。「我的計畫是，若我們要購買，我們將在美國領導下重建該技術，確保它跟字節跳動完全脫鉤，並確保它非常穩健和安全。」

第三個可能接手人選則是曾擔任動視暴雪執行長的 Bobby Kotick。今年 3 月，《華爾街日報》(WSJ) 報導指出，Kotick 正考慮競購 TikTok，他雖未透露具體金額，但可能高達數千億美元。

報導指出，Kotick 在艾倫公司會議晚宴上與 OpenAI 執行長 Sam Altman 及其他潛在投資人進行接洽，討論了一項潛在交易，該交易可能允許 OpenAI 利用從 TikTok 收集的數據來訓練其人工智慧模型。

洛杉磯道奇隊前老闆 Frank McCourt 則是第四個可能人選，目前是 McCourt Global 執行主席、馬賽足球俱樂部老闆及國際非營利組織「自由計劃」創始人兼執行主席。

今年 3 月，McCourt Global 宣佈已提出收購 TikTok 的競標，但具體提案尚不清楚。這位億萬富翁商人將這個專案命名為「人民競標」。他獲得了投資銀行古根海姆和全球最大律師事務所之一凱易律師事務所的支持。

McCourt Global 在上訴法院裁定維持該法律並強制出售 TikTok 後發出聲明說：「既然法院已經作出裁決，我們已準備好繼續競標 TikTok。我們將重建 TikTok，並證明我們可在不犧牲隱私和安全的情況下享受互聯網。」