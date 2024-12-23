發出迄今最強烈反對禁令信號！川普：贊成TikTok繼續在美營運一段時間

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-23 09:50

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美國準總統川普周日 (22 日) 對 TikTok 禁令做出最新表態稱，贊成 TikTok 在美國繼續營運一段時間，並指自己在競選期間於 TikTok 上發佈的影片獲得數十億流量。這是川普迄今為止反對 TikTok 退出美國市場最強烈的信號之一。

川普周日在亞利桑那州舉行的一場保守派大會上表示，他傾向於允許短影音社群平台 TikTok 在美國繼續運營一段時間。「我們在這個平台收到良好的回饋，瀏覽量有數十億，也許我們應該讓它再存在一段時間」。

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美國民主和共和黨兩名參議員上周四 (19 日) 呼籲也呼總統拜登把 TikTok「不賣就禁」法案的生效日期，從明年 1 月 19 日起延長 90 天。

美國民主黨參議員 Ed Mckey 和共和黨參議員 Rand Paul 在寫給拜登的信中說：「考慮到 TikTok 法的不確定未來以及這條法律對言論自由的影響，他們希望拜登能啓動 90 天的寬限期。」

根據美國總統拜登 4 月簽署的 TikTok 法案，TikTok 中國母公司字節跳動必須在明年 1 月 19 日之前出售 TikTok 在美國資產，否則 TikTok 將在全美被禁，字節跳動則已多次表示不會出售，這意味著 TikTok 可能下月在全美被禁。

上周一 (16 日)，TikTok 要求美國聯邦最高法院臨時凍結美政府針對該平台的強迫出售令，TikTok 律師稱該法侵憲，也侵犯 1.7 億美國用戶的權利。TikTok 也在社群媒體帳號上發聲明說，若不凍結強迫出售令，TikTok 上的小商家在一個月內將損失超過 10 億美元收入，創作者將損失近 3 億美元。

川普上周一也在佛州海湖莊園會見 TikTok 執行長周受資，並在雙方會面前的記者會上稱對 TikTok 有好感。

美國聯邦最高法院上周三 (18 日) 宣布，將快速審理這項強迫出售令是否違憲一案，聯邦最高法院定於明年 1 月 10 日就此案舉行辯論。