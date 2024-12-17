TikTok強制分拆令有轉機？川普：對TikTok有好感 美中聯手可解決世界上所有問題

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-17 17:00

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美國準總統川普周一 (16 日) 在佛州海湖莊園舉行記者會時說，美中兩國聯手可解決世界上所有問題，即將於下月就職的川普在當天還見了短影音社交平台 TikTok 執行長周受資。

多家美媒周一報導，TikTok 要求美國聯邦最高法院臨時凍結美政府針對該平台的強迫出售令，以避免在 2025 年 1 月 19 日被封禁，且知情人士也透露，川普當天也在海湖莊園會見 TikTok 執行長周受資。

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川普在周一舉行的記者會上說，「我們將研究一下 Tiktok，我對 Tiktok 有好感」，並聲稱自己以 34 個百分點的優勢贏得年輕人的選票，部分原因可能就是因為 TikTok 的關係。

川普還說，他的小兒子巴倫建議他「關注」TikTok 上的熱門內容創作者，像是美國知名直播主、擁有 6 千萬粉絲的 Joe Rogan。

TikTok 律師表示，強迫出售令不僅侵犯該公司憲法權利，也侵犯 1.7 億美國用戶權利，TikTok 呼籲最高法院在決定是否受理上訴之前維持現狀。

根據 TikTok 遞交的文件，TikTok 及其母公司字節跳動呼籲美國最高法院在明年 1 月 6 日前，針對推遲實施「不賣就禁」法案的請求做出裁決，以便在申請被拒絕的情況下，能夠在美國關閉 TikTok 這一複雜任務，並在法律規定的期限內與服務提供者協調。

TikTok 及字節跳動向最高法院強調，川普新政府恐改變立場。「有一種合理的可能性，就是新政府可能會暫停執行該法律。若該法律對 TikTok 的禁令生效，新政府在數小時、數天甚至數周後才停止執行，這不符合任何人的利益。」

美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院本月初駁回 TikTok 此前申請的臨時禁制令，TikTok 此前提交緊急動議以阻止「不賣就禁」法案。