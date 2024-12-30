亞塞拜然航空班機墜毀 俄羅斯飛彈闖禍？普丁突然道歉了

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-12-30 08:10

‌



亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架飛往車臣首府格羅茲尼的班機 25 日在哈薩克城市阿克套附近失事，38 人喪生，亞塞拜然政府消息人士表示，一枚俄羅斯地對空飛彈導致該班機墜毀，美國白宮國家安全溝通顧問柯比上周五（27 日）也說，該班機可能遭俄羅斯防空系統擊落。

據《CNN》報導，克里姆林宮上周六表示，俄羅斯總統普丁致電亞塞拜然總統阿利耶夫表示哀悼，對這起「發生在俄羅斯領空」的悲慘事件表示歉意。

‌



普丁在談話中指出，嚴格遵照飛行時刻表飛行的亞塞拜然客機，多次試圖在格羅茲尼機場降落。彼時，格羅茲尼、莫茲多克和弗拉季高加索正遭受烏克蘭無人機襲擊，俄羅斯以防空手段擊退了攻擊。

值得注意的是，他並未承認這起事故與俄羅斯飛彈有關。

俄羅斯聯邦偵查委員會已根據聯邦《刑法典》第 263 條關於「違反航空運輸交通和運行安全規則」的規定，對墜機事件立案調查，民事和軍事專家正展開相關工作。

阿利耶夫上周六指出，亞塞拜然航空公司的客機在俄羅斯領空受到外部物理和技術干擾，完全失去控制，後飛往哈薩克阿克套市。

阿利耶夫強調，失事飛機機身有許多孔洞，乘客和機組人員在空中被穿透機艙的異物所傷，倖存機組人員和乘客也證實了外部物理和技術干擾。

哈薩克總統托卡耶夫上周六指示政府委員會向受傷外國公民提供一切必要的醫療和心理救助，還指示政府委員會和哈薩克斯坦總檢察院以及其他主管機關對墜機事件進行全面、客觀的調查。

烏克蘭總統澤倫斯基上周六表示，當天他與阿利耶夫進行了通話，就墜機事件表示慰問。