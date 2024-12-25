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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估上修至1.77元，預估目標價為28.05元

鉅亨網新聞中心 2024-12-25 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.73元上修至1.77元，其中最高估值1.9元，最低估值1.58元，預估目標價為28.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.9(1.9)2.132.48
最低值1.58(1.58)1.82.01
平均值1.74(1.74)1.942.17
中位數1.77(1.73)1.942.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值66.29億73.10億83.81億
最低值61.95億67.16億71.63億
平均值63.86億70.70億78.53億
中位數63.94億71.00億78.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.990.780.901.251.53
營業收入32.00億36.53億47.15億52.54億54.62億

詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZTO

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