鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估上修至1.77元，預估目標價為28.05元
鉅亨網新聞中心 2024-12-25 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.73元上修至1.77元，其中最高估值1.9元，最低估值1.58元，預估目標價為28.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.9(1.9)
|2.13
|2.48
|最低值
|1.58(1.58)
|1.8
|2.01
|平均值
|1.74(1.74)
|1.94
|2.17
|中位數
|1.77(1.73)
|1.94
|2.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|66.29億
|73.10億
|83.81億
|最低值
|61.95億
|67.16億
|71.63億
|平均值
|63.86億
|70.70億
|78.53億
|中位數
|63.94億
|71.00億
|78.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.99
|0.78
|0.90
|1.25
|1.53
|營業收入
|32.00億
|36.53億
|47.15億
|52.54億
|54.62億
詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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