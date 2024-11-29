數發部發表台灣AI法律治理策略 應用情境導向制定法規
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-29 18:03
數位發展部常務次長葉寧今 (29) 日出席「2024 年亞洲 AI 創新論壇」，分享台灣 AI 法制策略，強調將以應用情境為導向制定法規，並採取「指引先於法律」、「個法先於總法」、「政府先於產業」三大原則推動 AI 治理。
葉寧在新加坡舉辦的 AI 創新論壇上，以「台灣應對 AI 發展之法制策略」為題發表專題演講。她指出，面對生成式 AI 浪潮，台灣將在兼顧創新與管理責任的前提下，依據不同應用情境發展法制規範，並著重高風險領域的控管。
為強化跨部會協調，行政院已於 2023 年設立「數位政策法制協調專案會議」，統籌 AI 政策及法制發展，同時關注資料創新、個資保護及數位服務等議題。國科會也已著手起草人工智慧基本法，作為台灣 AI 發展藍圖，並賦予數發部建構 AI 風險分類框架、評測機制及資料創新流通機制等基礎配套工作的權責。
數發部團隊也拜會了多家在新加坡營運的國際資料中心、雲端服務及衛星服務企業，就雲端技術、資料交換及分持備份機制進行交流，與當地電信業者討論海纜規劃與維運經驗，藉此觀察新加坡作為東南亞通訊樞紐的發展模式。
數發部表示，未來將持續推動 AI 發展政策，加強國際合作，與全球領先企業保持聯繫，共同打造智慧數位社會，並將台灣經驗推向國際。
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