來億-KY及裕慶-KY擴大投資印尼產能挹注成長動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 17:37

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製鞋股股王來億 - KY(6890-TW) 今 (27) 日公告印尼億宥新廠取得 BIP 工業區 8.7 公頃土地；來億 - KY 表示，因持續看好未來需求，來億 - KY 決議新增 1 億美元擴大印尼投資，新增印尼第三個工廠。未來隨著印尼新廠陸續投入及量產，產能大幅增加，將挹注來億 - KY 未來成長動能。

此外，目前台灣及中國大陸各有兩座生產基地的裕慶 – KY(6957-TW)， 爲求分散風險，裕慶 - KY 預計在東南亞的印尼中爪哇租用生產基地設廠，董事長廖昭宜指出，裕慶的印尼新廠預計在 2025 年第三季起貢獻營收。

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因應 adidas 訂單需求持續暢旺，來億 - KY 董事會 24 日通過 1 億美元投資案，設立第三座工廠 - 億宥，新工廠未來規劃年產能可望達 1000 萬雙，合計之前已通過印尼案之億福投資案年產能 2000 萬雙，億泉投資 2000 萬雙，共將增加 5000 萬雙產能，以目 前產能 7400 萬雙計算，未來產能將增加至 1.24 億雙，增加幅度達 67%。

來億 - KY 並指出，億福廠因土地面積需求較大，目前尚在整合中，億泉廠今年已開始量產，億宥新廠預計 2026 年開始逐步投入量產。印尼新廠陸續投入及量產，產能大幅增加。

來億 - KY 指出，依 adidas 最新公告第三季財務訊息，鞋類產品年增 14%，其中屬於 ORIGINALS, BASKETBALL 等更是成長了 20%，來億 - KY 為其系列之主要供應商，持續受惠其訂單需求，adidas 未來也將朝運動結合潮流策略發展，將帶動下一波熱潮。