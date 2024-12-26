〈貿協2025展望〉Computex將提高與資本市場互動 台灣形象展前進美國達拉斯

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-26 21:57

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貿協董事長黃志芳今 (26) 日表示，明年台北國際電腦展 (Computex 2025) 將邀請證交所、國內外金融與創投參與，提高資金市場與潛力團隊媒合效能。此外，台灣形象展 TAIWAN EXPO) 明年 8 月將前進美國德州達拉斯舉辦。

黃志芳表示，今年台北國際電腦展 (COMPUTEX 2024) 大獲好評，期間除了有很多法說會，國外分析師也有來台參加，跟個別科技公司洽談，明年希望結合證交所、金融機構提供系統性服務，也能增加參展廠商對台灣資本市場的了解。

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至於台灣形象展方面，黃志芳表示，明年將定位旗艦型、最高層級的台美經貿平台，將高於 2022 年在華府舉辦的規模，目前台灣科技大廠參與的意願很高，尤其是面對川普 2.0 挑戰，更需要加強與美國政府、企業界溝通和交流。

黃志芳進一步表示，明年即將登場的 25 項台灣國際專業展，將緊扣 AI 應用、低軌衛星、無人機、智慧醫療及淨零永續等十大新興科技趨勢，透過展覽為臺灣業者創造更多商機，促進產業交流與升級。

海外據點方面，貿協表示，將配合經濟部境外關內與境內關外政策，除將新增捷克布拉格台貿中心，並增加福岡據點人力外，也將推動臺灣大健康產業走向國際，在東南亞設立「台灣大健康展示中心」。