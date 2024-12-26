韓元貶至金融危機來新低、企業景氣指數連34月低迷 南韓經濟面臨多重危機

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-26 17:07

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最新數據顯示，受全球經濟長期低迷和政治動盪等多重危機影響，南韓企業的經濟前景已連續 34 個月呈現負面趨勢，創史上最長紀錄。

根據韓國經濟人協會針對銷售額前 6 百強大型企業的企業景氣指數 (BSI) 調查數據，明年 1 月 BSI 預估值較上月下滑 12.7 點至 84.6，創 2020 年 4 月新冠疫情時下跌 25.1 點以來最大降幅。

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南韓大型企業集團一位不願具名的官員表示，該公司大部分關鍵業務對 2025 年的投資前景仍然悲觀。「由於出口前景疲軟，預計除一些部門外，明年都將採取緊縮措施。」

自 2022 年 4 月以來，南韓企業的 BSI 已連 34 個月低於基準值 100，顯示企業績效惡化的長期化趨勢。BSI 高於 100 表示看好經濟景氣的企業居多，低於 100 則相反。

韓經協表示，除美國川普新政府引發的外部經營環境變化外，國內政治不確定性加劇、匯率波動加劇以及內需長期低迷等因素進一步惡化了經濟前景。目前應全力穩定匯率，採取措施提振產業活力。

在強勢美元和國內政局動盪雙重衝擊下，韓元兌美元美元 / 韓元 (USDKRW) 今 (26) 日貶破 1460 韓元大關，創 2009 年全球金融危機以來新低紀錄。

南韓央行 (BOK) 預估明年經濟將成長 1.9%，理由是出口成長疲軟且消費者支出預期疲軟，並示警稱全球貿易緊張局勢若惡化，明年成長率恐進一步降至 1.7%。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 最近也將南韓明年經濟成長率估值下調至 2.1%，較 9 月估值略有下降。

此外，由於美國川普新政府將實施更嚴厲的關稅政策，這將進一步使得南韓出口導向的經濟前景複雜化。

根據 BOK 預估，南韓明年出口恐只成長 1.4%，與 2024 年預估的 6.3% 成長率形成鮮明對比。