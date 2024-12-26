擠下特斯拉！2024年散戶最愛輝達 投入300億美元追捧
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-26 15:54
AI 熱潮席捲全球，輝達 (NVDA-US) 也成為散戶最愛的股票標的，2024 年淨買入高達近 300 億美元，比 SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY-US) 高出兩倍，也可望超越去年的冠軍特斯拉 (TSLA-US) 。
Vanda 數據顯示，今年截至 12 月 17 日，散戶買超 SPDR 標普 500 指數 ETF 的金額為 153 億美元；特斯拉為 147 億美元，該公司在 2023 年吸引散戶買超 480 億美元，排名居冠。
從過往紀錄來看，2023 年美股交易量前 5 名依序是：特斯拉、SPY、QQQ、輝達及亞馬遜。目前輝達是散戶投資人的第二大持股，僅以些微差距落後特斯拉。此外，輝達今年的散戶淨流入金額較 2021 年暴增逾 885%。
Vanda 高級副總裁 Marco Iachini 表示，輝達的漲幅實在令人驚艷，已經成為一檔搶盡特斯拉風頭的股票。
輝達上個月正式納入道瓊工業平均指數，成為該指數 30 檔成分股中表現最優的個股。儘管 12 月的交易略顯波動，輝達仍有望在 2024 年底實現超過 180% 的漲幅。
Vanda 研究數據顯示，散戶的資金流入通常集中在公司財報發布期間，尤其是在 2023 年 8 月初市場普遍下跌時，許多散戶紛紛抓住機會買入輝達的股票。儘管近期輝達的股價漲勢有所放緩，但分析師認為其股價已回落至更合理的水平。
不僅如此，投資人對輝達的熱愛已延伸到現實世界。今年 8 月底，有不少人在紐約市聚集，參加一場備受關注的輝達財報發布會派對。輝達 6 月才實施 1 股拆成 10 股，分割股票讓散戶投資人更有能力參與。
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