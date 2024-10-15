奇景內嵌式TDDI切入AI筆電 Q3開始量產出貨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-15 18:02

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IC 設計業者奇景光電 (HIMX-US) 今 (15) 日宣布，內嵌式觸控顯示技術 (In-cell Touch TDDI) 解決方案已獲多家面板客戶採用，搭載於客戶高階 LCD 螢幕的 AI 筆電腦，並領先同業在今年第三季開始量產。

奇景指出，在競爭激烈、技術快速革新的筆電市場，隨著品牌客戶不斷實現產品差異化、提升產品價值，高階筆電與 AI PC 顯示結合觸控功能已成顯著趨勢，首款搭載自家新品量產的 AI 筆電，採用 15.3 吋、 2.8K 高解析度和 120Hz 高刷新率的觸控顯示面板，提升互動體驗與視覺效果，為使用者帶來流暢的智慧操作。

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奇景補充，In-cell TDDI 為目前 LCD 顯示螢幕主流技術，其核心特點在於觸控功能與顯示驅動 IC 緊密整合，不僅簡化供應鏈，還為面板廠商帶來顯著的成本優勢。

奇景自 2019 年率先在高創新、中尺寸的平板電腦與車用面板量產 In-cell TDDI 技術以來，也於 2023 年進一步推出業界首創，可支援高達 45 英吋的車用超大尺寸觸控顯示技術，再次展現公司在技術創新方面的領先地位。

針對最新發表的 HX83132 系列，奇景指出，此次更進一步將 In-cell TDDI 技術應用拓展至筆電，其擁有獨特的設計架構，可搭配各種版本 eDP 介面時序控制晶片 (T-CON)，適用於主流以及高階 LCD 筆電。可有效精簡元件，實現 PCB 尺寸縮小和面板窄邊框的設計優勢，並提供精準的觸控及感知靈敏度，滿足流暢的人機互動需求，大幅提高筆電用戶使用體驗和工作效率。