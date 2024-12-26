大聯大旗下友尚攜手40家夥伴 進軍生成式AI

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-26 18:20

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大聯大 (3702-TW) 友尚集團今 (26) 日舉辦「GenAI 生態夥伴論壇」，匯集群聯 (8299-TW)、滿拓科技、創鑫智慧、研華 (2395-TW)、數位無限科技等產業領袖，深入探討不同 AI 議題，勾勒 AI 技術的發展藍圖，展現 AI 生態系夥伴在 AI 領域的深厚實力，及在全球 AI 供應鏈中的重要地位。

值得一提的是，本次友尚 GenAI 生態夥伴論壇吸引了 40 家生態系夥伴廠商、近百位產業菁英參與此盛會，展現友尚在 AI 產業生態系統中的影響力與凝聚力。透過這樣的交流平台，不僅深化合作夥伴間的連結，更為未來 AI 產業發展奠定了堅實的合作基礎。

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友尚執行長何澎雄致詞表示，在 AI 快速發展的時代，生成式 AI 已成為產業創新的重要推手。友尚將持續扮演 AI 生態系統中的關鍵角色，協助夥伴加速 AI 技術的導入與落地，攜手迎向 AI 的黃金十年，共創智慧未來。

友尚執行長特別助理陳威光強調，友尚從半導體通路商出發在 AI 產業中扮演價值與資訊串接的關鍵角色，致力於讓各方的價值和服務能夠緊密整合，最終實現 AI 的落地應用。透過完整的組織架構與清晰的分工體系，友尚設立 AI Sales Champion、AI PM Champion、LLM 大語言模型部署工程師以及 AI 生態鏈合作四個關鍵角色，為合作夥伴提供全面支持，並服務兩岸三地超過 3000 家各個應用領域客戶，實現 AI 應用的全面落地。

隨著大語言模型推論市場將蓬勃發展，為持續擴大與生態系夥伴合作的能量，友尚自 2024 年 8 月啟動建立生態系統的新策略，截至 12 月，已有涵蓋 PaaS、SaaS 和 SI 等不同類型的 10 家企業簽署合作意向書，大幅擴大友尚的生態網絡。

友尚也將 AI 應用分為五大區塊，建立完整分類系統，更好地整合和管理商機。迎向 2025 年，友尚將持續在兩岸三地推動 AI 相關資訊的分享、交流與媒合，扮演價值鏈串接的關鍵角色，並提供技術支援方案，期望成為合作夥伴在 AI 領域的重要戰略夥伴。

群聯業務資深處長蔡慧貞發表演說時表示，群聯秉持實現「平民式 AI」的願景，透過多元化服務模式致力於開發安全、自主可控的 AI 解決方案，協助企業提升營運效率。首先，群聯將 AI 功能整合至電子郵件系統，並延伸至 LINE 等即時通訊平台，讓使用者能更便利地存取服務。

其次，群聯提供完整的文件管理系統和語音轉文字功能，並且開發 API 介面，協助企業串接後台知識庫；再者，群聯提供專屬解決方案，滿足企業不同部門的需求，例如為工程師開發即時程式碼 AI 助理。

最後，群聯的 AI aiDAPTIV + 解決方案已導入於多個政府機關、醫療院所及警政單位，推進「平民式 AI」願景實現的步伐。

滿拓科技執行長吳昕益指出，AI 技術仍有很大進步空間。今年， 大語言模型 (LLM) 從以往僅能理解文字內容，快速進步到支援多模態功能，能處理多種類型資料，包括文字、聲音、和影像等，滿拓科技秉持開發最新技術的使命，持續推動 AI 技術的突破與創新。

吳昕益也強調，企業在導入生成式 AI 應用時必須關注 2 個重點，首先是評估資料量和品質，倘若缺乏足夠資料，建議使用現成模型，若是擁有大量資料，則可透過 fine-tune 和 RAG 等機制，讓 AI 的回答更精準。再來是積極培育跨領域人才，除了電腦科學背景的工程師外，還需要各領域專業人士的參與，如醫護人員、法律專家等。

創鑫智慧 (Neuchips) 執行長劉景慈則提到， AI 產業發展正面臨幾個主要挑戰，包括：數據中心耗電量過高、AI 模型規模難以預測、以及資訊安全問題等。因應這些挑戰，創鑫智慧推出專注於邊緣運算的 Viper AI card 及 N3000 系列晶片，採用 PCIe Gen5 x8 介面、搭載 LPDDR5 記憶體。該晶片平均僅需 45W 功耗即可支援 LLaMA、Mistral 等主流 AI 模型，效能可達到每秒 10 個 token 的處理速度。值得關注的是，創鑫智慧已啟動的下一代晶片 Blackbird 計畫，是一款採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 4 奈米製程的新品，大幅提升效能至現有產品的 20 倍。

研華協理陳維呈在現場分享 AI 應用落地的實際經驗時強調，企業必須事先做好準備並付諸行動，才能在未來保持競爭優勢。研華從上到下都積極推動 AI 應用，並且已在內部成功導入多項 AI 應用，如工程部門的 bug 追蹤系統，能自動處理客戶回報的問題，預計每年可為公司節省數百萬成本。在硬體研發方面，研華開發了 AI 輔助的電路圖檢測系統，能有效防止基礎設計錯誤，如接地線誤接等問題。

數位無限軟體 (INFINITIX) 執行長陳文裕談到管理 AI 算力中心的創新作法時指出，企業在建置 AI 算力中心時，除了需要 GPU 伺服器和儲存設備外，更要建立完善的資源管理機制，確保使用者能有效存取並運用資源。為解決這個挑戰，數位無限開發的整合性平台，設計三階段部署流程 (SIT、UAT、Production)，提供從 GPU 算力調度管理及高彈性 AI 開發層功能，助企業佈署高效能的 AI 基礎設施與開發環境，可實現全自動化部署，大幅縮短模型上線時間。