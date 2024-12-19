大聯大世平集團攜手NXP 加速推進智慧時代來臨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-19 18:43

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NXP 台灣區業務總經理臧益群表示，NXP 致力於創造突破性的前瞻技術，以及「共生、共好、共創 Brighter Together」的企業理念，讓互聯世界變得更美好、更安全。要實現這一理念，與供應鏈夥伴的深度合作至關重要。而世平集團長期以供應鏈樞紐角色串起上下游產業資源，攜手 NXP 提供技術支援、創新加值等面向的服務予客戶，一直是 NXP 的最佳夥伴之一。

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大聯大世平集團產品行銷長林育仲提到，世平集團攜手 NXP、緯創資通共同成立的聯合實驗室 ，是透過世平集團的技術服務，將 NXP 最新的車用半導體技術導入至實驗室，打造新一代車用電子電氣架構的通訊驗證及開發環境。

林育仲指出，未來此實驗室將協助車廠加速推出新一代智慧汽車，推動軟體定義汽車 (SDV) 時代的來臨。除此之外，世平集團也與 NXP 在技術、智慧終端開發及孵化創新三個面向深度合作，並已展現具體成果。

技術服務方面，世平集團擁有超過百人的應用技術群（Application Technology Unit，ATU）團隊，長期以強大的技術支援能力，攜手 NXP 補足零組件與系統廠的技術缺口，協助客戶克服產品開發過程中、不同階段所遇到的不同問題，加速開發搭載 NXP 解決方案的智慧終端。

跨產業智慧終端開發方面，世平集團積極參與 NXP 舉辦的技術研討會，於 2024 年近 20 場活動中，攜手眾多系統廠及終端設備商，展示搭載 NXP 方案的智慧終端，涵蓋 AI 相機、觸控電腦、數位儀表板等多元產品，展現世平集團協助客戶導入 NXP 解決方案的實力。

在支持創新方面，世平集團連續兩年攜手 NXP 參與創創科技挑戰賽（ Innovation Tech Challenge），幫助學子運用 NXP 前瞻工具發揮創意，像是 2024 年度的競賽活動，多組學生團隊在世平集團的協助下，利用 NXP 套件開發出的「數位照護」與「智慧機器」應用，都令人眼睛為之一亮，例如，「睡之呼吸」學生團隊運用 NXP i.MX RT1060 EVKB 解決方案，針對高齡者居家長期照護的需求，開發出數位照護應用「睡得安心」，創新能力獲肯定，贏得第一名殊榮。