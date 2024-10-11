大聯大9月營收首破千億元 Q3營收2591億元飛越財測高標

全球 IC 通路大廠大聯大 (3702-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收達 1,056.7 億元，月增 24.5%，年增 49%，不僅創下單月歷史新高，也是首度單月營收突破千億元大關，連帶拉抬第三季營收同步締造新猷，達 2,590.7 億元。