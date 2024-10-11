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大聯大9月營收首破千億元 Q3營收2591億元飛越財測高標

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-11 17:54

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大聯大財務長袁興文。(鉅亨網資料照)

全球 IC 通路大廠大聯大 (3702-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收達 1,056.7 億元，月增 24.5%，年增 49%，不僅創下單月歷史新高，也是首度單月營收突破千億元大關，連帶拉抬第三季營收同步締造新猷，達 2,590.7 億元。

大聯大原預期第三季營收為 2,145-2,245 億元，實際則達 2,590 億元，遠超越財測高標，季增 24.6%，年增 38.3%；大聯大指出，第三季主要受惠旺季效應以及生成式 AI 迅速發展，推動相關傳統及 AI 伺服器、電源、PC、電競 PC、筆電及記憶體等電子零組件需求增加，整體出貨暢旺。


大聯大累計前三季營收達 6,489.5 億元，年增 32.8%，也寫下同期來新高，更已逼近去年全年 6,721 億元的水準。

展望後市，目前英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 都已陸續推出最新一代筆電與 PC 處理器平台，業界看好，隨著 x86 平台效能大幅提升，加上節能效率優化，可望引爆未來 AI PC 換機潮，大聯大也預期 AI PC 相關貢獻將在明年逐步顯現。

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大聯大AI PC營收千億元超標

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