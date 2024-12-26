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艾笛森投資200萬美元設歐洲子公司 布局在地化生產

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-26 16:09

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艾笛森投資 200 萬美元設歐洲子公司 布局在地化生產。(圖：shuttetstock)

LED 廠艾笛森 (3597-TW) 今 (26) 日公告，為佈局歐洲市場在地化生產，決議以 200 萬美元設立歐洲子公司。發言人許正典對此說明，艾笛森為因應中美貿易地緣政治，且歐洲近年是相當重要的客戶，因此在歐洲設立子公司，未來不排除在當地設廠。

艾笛森日前於法說會表示，目前正積極布局綠能照明及車用照明兩大市場，其中綠能照明便是主打歐洲，將透過環保節能開拓當地商機；展望未來，在歐美的車用、照明訂單持續成長下，有望提升 10-20% 出貨量。


艾笛森今日股價收 26 元，漲 0.4 元，漲幅 1.5%，成交量 2511 張。觀察三大法人動向，外資由賣轉買、共買超 452 張，自營呈連三買、共買超 14 張。

 

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艾笛森LED車用ESG

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