艾笛森投資200萬美元設歐洲子公司 布局在地化生產

LED 廠艾笛森 (3597-TW) 今 (26) 日公告，為佈局歐洲市場在地化生產，決議以 200 萬美元設立歐洲子公司。發言人許正典對此說明，艾笛森為因應中美貿易地緣政治，且歐洲近年是相當重要的客戶，因此在歐洲設立子公司，未來不排除在當地設廠。