〈焦點股〉玖鼎電力產品喜迎收成期 股價漲逾4%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-02 11:48

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玖鼎電力早盤以 82 元開高走高，盤中最高漲至 85.3 元，截至 11 點 10 分，股價暫報 85.1 元，漲幅 4.55%，站回所有均線，成交量僅約 200 張。三大法人近日雖然在玖鼎電力著墨不多，不過連續 7 個交易日買超，合計買超 92 張。

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玖鼎電力受惠台電智慧電表產銷順暢，帶動 2024 年營收穩定成長，目前承接台電智慧電表標案總計 111 萬具，總金額 26.22 億元。其中，從去年 12 月至今年第三季間，執行 37 萬具的智慧電表，約 8.13 億元，且將參與今年度台電後續的智慧電表標案。

智慧電表方面，配合國外客戶需求，已完成美規 (ANSI) 智慧電表的國際認證，與國內通訊廠商組成策略聯盟，在東南亞完成智慧電表及通訊整合測試系統，同時，針對目標市場需求，開發下世代智慧電表，預計今年進行驗證。