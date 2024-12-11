玖鼎電力各領域產品進入收穫期 明年營運再添動能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-11 18:58

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玖鼎電力 (4588-TW) 今 (11) 日召開法說會，指出受惠台電智慧電表產銷順暢、電力監控管理，今年營收穩定成長，明年開始隨著國外智慧電表的推廣，以及衍生產品市場的推動，各項領域產品的開發進入收穫期，預期再添營運動能。

玖鼎電力指出，原先承接 2022 至 2024 年台電智慧電表標案共 91 萬具，今年再接獲原合約增購智慧電表 20 萬具，因此總數約 111 萬具，總金額 26.22 億元。其中，將在今年 12 月至明年第三季間，執行 37 萬具的智慧電鰾，約 8.13 億元。另外，也將參與明年度台電後續的智慧電表標案。

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為因應台電未來需求增加及國外推廣的需要，玖鼎電力斥資 8.6 億元的新竹香山廠也順利完成交屋啟用，預計明年智慧電表的產能，將由原先每個月 4 萬具，擴充至 8 萬具。

玖鼎電力也提到其他產品進展，智慧電表方面，配合國外客戶需求，已完成美規 (ANSI) 智慧電表的國際認證，與國內通訊廠商組成策略聯盟，在東南亞完成智慧電表及通訊整合測試系統，同時，針對目標市場需求，開發下世代智慧電表，預計明年進行驗證。

汽車充電產品部分，完成國內集美用兩款充電樁的電力量測與漏電偵測模組開發，並已導入、量產，也完成汽車充電站盤面式直流電表開發與量產，將在明年完成另一款軌道式直流電表。