〈台幣〉交投清淡整理 收貶2.8分至32.696元

外資年底放假，台北匯市今 (26) 日交投持續處清淡整理， 新台幣 最低來到 32.727 元，終場收在 32.696 元，貶值 2.8 分，台北外匯經紀公司成交值 8.03 億美元。

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觀察主要亞幣，泰銖重挫超過 0.6%，韓元貶近 0.6%，日元和星元貶 0.1% 上下，新台幣貶 0.09%，人民幣小貶 0.03%，顯示美國新總統川普 1 月就任在即，再加上日銀的偏鴿態度，使部分資金回流美元。