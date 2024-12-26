〈台幣〉交投清淡整理 收貶2.8分至32.696元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-26 17:31
外資年底放假，台北匯市今 (26) 日交投持續處清淡整理，新台幣最低來到 32.727 元，終場收在 32.696 元，貶值 2.8 分，台北外匯經紀公司成交值 8.03 億美元。
新台幣今日以 32.67 元、貶值 0.2 分開出後，全日處貶值態勢，終場收在 32.696 元，貶值 2.8 分，全日高低價差 5.7 分。
觀察主要亞幣，泰銖重挫超過 0.6%，韓元貶近 0.6%，日元和星元貶 0.1% 上下，新台幣貶 0.09%，人民幣小貶 0.03%，顯示美國新總統川普 1 月就任在即，再加上日銀的偏鴿態度，使部分資金回流美元。
法人提醒，明年元月迎來重要事件，包括 CES 展登場、川普上任、2025 年首次 FOMC 會議等，多空訊息交錯，而農曆新年前資金也可能出場，台股恐難避免震盪走勢。
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