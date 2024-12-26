建新拿下印度天然氣海管4年標案 明年營收續戰新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-26 15:18

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建新今年資本支出近 20 億元，主要用於在台北港的投資建設，2025 年預計仍有 10 多億元，這二年處在資本支出高峰期，為未來的營運動能儲備。

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建新總經理暨發言人柯勝鐘進一步說明，子公司新科負責營運台北港的冷鏈智慧物流，可結合醫療、AI 產業鏈，預期明年可帶來明顯助益。

而建新在台中港環保卸煤碼頭需求穩定上升中，安平港也已取得非煤炭業務，預計明年第一季挹注營收。

至於在高雄港，建新順利獲得印度天然氣海管 4 年標案，尚不包括安裝標案，預計每年可挹注約 1-2 億元營收。

此外，建新近期獲第二家銅土客戶簽約，躍升為全亞洲第一的銅土轉運中心，顯示在亞洲地區的整合性物流作業受肯定，且符合客戶 ESG 與品質需求；目前銅土業務占營收比重已有 15%。

陳彥銘樂觀看待，北中南三大港口明年將對公司帶來顯著成長。

建新前 11 月合併營收 26.38 億元，年增 28.75%，而前三季每股純益 (EPS)2.77 元，本業獲利創歷史次高。

建新去年配發現金股利 2.5 元，現金配發率近 80%，預計今明年獲利若走高，仍將維持一貫高配息政策。