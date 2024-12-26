〈朋程法說〉擬投資非中國8吋晶圓廠 朝IDM模式前進

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-26 18:06

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功率元件業者朋程 (8255-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理吳憲忠表示，因客戶希望公司朝 IDM 方向前進，因此內部正評估投資 8 吋晶圓廠，藉此掌握晶圓品質與自主生產能力，投資地點預計在非中國地區。

吳憲忠說，茂矽 (2342-TW) 現有廠房為 6 吋廠，受限於現有空間限制，無法容納 8 吋廠的生產設備，因此茂矽會專注在既有 6 吋製程與碳化矽 (SiC) 製程，目前第一批 SiC 晶片已經量產，由朋程進行驗證，預計明年第三季進入量產，也可以提供朋程技術與價格上的空間。

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吳憲忠指出，8 吋晶圓廠生產產品未來不僅會有碳化矽 (SiC)，也會有 Power 氮化鎵 (GaN) 及 Power MOS，尤其歐洲客戶對未來需求樂觀，但目前晶圓代工廠能給予公司的產能並不多，因此未來若擁有自己的 8 吋廠，未來生產彈性與經濟規模效益會更顯著。

吳憲忠強調，由於客戶希望朋程朝 IDM 方向前進，未來 8 吋晶圓廠將會由朋程主導，至於要獨資或合資都還在內部討論中。