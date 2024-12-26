〈朋程法說〉三大產品線看增 明年營收估增雙位數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-26 17:24

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功率元件業者朋程 (8255-TW) 今 (26) 日召開法說會，公司表示，受惠高效二極體 (LLD) 穩健增長，加上超高效率二極體 (ULLD) 及 48V MOSFET 模組需求持續大幅增加，2025 年營運展望樂觀，預期營收將年增雙位數。

細分四大產品線，朋程指出，隨著內燃機逐步取代傳統二極體，明年傳統二極體業績會持續衰退，估年減 6-8%，營收比重也從今年的 26% 降至 19%，高效二極體 (LLD) 明年則預計成長 15-20%，不過因 ULLD 與 48V MOSFET 模組成長速度更快，營收比重會從 32% 降至 25%。

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隨著減碳趨勢延續，朋程看好，ULLD 獲客戶大力導入，預計今年業績較去年翻倍成長，明年保守估計將再成長 40% 以上，營收比重也會從 22% 提升至 30%。

朋程受惠電動車與油電混合車滲透率持續提升，48V MOSEFT 模組需求也熱絡，正著手擴充第三條線，預計明年第四季開始貢獻營運，看好明年業績將年增 25% 以上，營收比重也從 19% 增長治 27%。

另外，朋程 48V MOSFET 模組過去皆採用客戶指定的晶片，不過，朋程已自行開發相對應的晶片，並進行認證中，預期明年底前完成所有驗證，預計 2026 年正式放量，屆時所出貨的輕油電混合車的模組就會導入自家晶片，除強化生產品質，也可有效降低成本。