永豐餘攜欣欣客運推虛擬電廠平台聚合電巴充電樁 2025年底完成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-26 16:33

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永豐餘 (1907-TW) 旗下永餘智能今 (26) 日宣布，與欣欣客運簽署「智慧充儲系統應用於虛擬電廠平台計畫」合作備忘錄，為台灣首例聚合電動載具充電樁結合儲能系統與台電交易平台服務的示範案例，預計 2025 年底完成計畫。

永餘智能與工研院合作開發的「智慧儲能系統應用於虛擬電廠平台」計畫，將欣欣客運巴士場站那素虛擬電廠平台的電力資料中，由永餘智能協助建置即時監控設備進行數據分析及預測，規劃最佳的儲能系統充放電排程，導入平台進行自動化管理。永餘智能於這項計畫中提供 4 項能源效益服務，包括契約容量調控、時間電價套利、資源智慧排程，以及雙向通訊與調度。

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此外，永餘智能也可在不影響客運營運下，代理欣欣客運參加台電電力交易平台，進一步創造售電收入。

永餘智能說明，此次計畫總經費達 4000 萬元，也獲得經濟部產發署「產業升級創新平台輔導計畫」的補助，計畫預計於 2025 年底完成。

永餘智能董事長葉惠青說，此次的合作非常重要，過去有許多虛擬電廠的案例，不過此次計畫的聚合電動巴士充電樁為全台首例，因此對於台灣的電力系統有很大的貢獻。

2030 年前配合政府政策，公車將全面電動化，對此葉惠青認為，此次計畫中像欣欣客運這樣的案場會持續擴充，因此將帶動這樣的模式與市場商機，永餘智能未來也不排除與其他客運業者，或是多元領域的業者合作。