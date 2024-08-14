永豐餘上半年獲利年增逾5成 工紙價格觸底反彈

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-14 18:21

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永豐餘 (1907-TW) 今 (14) 日召開法說會，今年上半年稅後純益 2.92 億元，年增超過 5 成，每股純益 0.18 元。總經理駱秉正指出，工紙市場自 2022 年以來，一直希望看到終端價格能有所提升，第二季終於看到工紙價格有觸底反彈的跡象。

駱秉正表示，第二季已經看到工紙價格觸底反彈，包含台灣與越南市場，可以觀察到終端售價已經回升。台灣工紙價格在第二季觸底後，價格已經回升；越南市場方面，第一季毛利率出現壓縮的情況，第二季已經沒有進一步惡化。

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至於中國的工紙市場，駱秉正則說，中國市場的情形較為複雜，主因為總產能持續增加，且為長期趨勢可能影響價格，永豐餘將持續調整產量因應。

永豐餘第二季營收 197.28 億元，季增 10.1%，年增 8.9%；毛利率 12.9%，季減 2.2 個百分點，年增 0.4 個百分點；營益率 - 0.5%，較第一季轉負，較去年同期轉佳；稅後純益 0.13 億元，季減 95.3%，年減 93.2%，稅後純益 0.01 元。

永豐餘今年上半年營收 376.5 億元，年增 5.6%；毛利率 13.9%，年增 1.5 個百分點；營益率 0.3%，較去年同期轉正；稅後純益 2.92 億元，年增 51.2%，每股純益 0.18 元。