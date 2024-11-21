永豐餘推全台首部紙製品碳排標準 獲德國萊茵首張查證聲明

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-21 17:48

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永豐餘 (1907-TW) 與國際氣候發展智庫 (ICDI) 合作，推出台灣首部紙製品碳排放標準－永豐餘《紙製品碳排放企業標準》，並經德國萊茵 TÜV 查驗產品符合發出認證。永豐餘董事長葉惠青表示，此標準別具意義，可鼓勵生產者與消費者具有選擇生物碳的產品。

永豐餘表示，依照歐盟造紙聯合會 (CEPI) 的計算方法論，透過歷史資料分析、生產現場數據，以及企業內部勘查等方法，全面評估紙製品生命週期各階段的碳排放與移除量。

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永豐餘進一步說明，纖維製品本質為生物碳的碳儲存載體，可作為淨零碳排的解方，計算「碳移除量 (如樹木生長時行光合作用)」與「碳排放量 (如生產過程中能源使用)」的差異，產品碳移除量愈大，對氣候影響愈有幫助。

此次永豐餘選擇旗下華紙 (1905-TW) 花蓮廠生產的 Paper Star A4 多功能影印紙作為《紙製品碳盤放企業標準》首件查核產品，依此標準計算，該產品不含包裝的話，每公噸影印紙從原料獲取到製造階段，所移除的溫室氣體大於排放溫室氣體 242.61 公斤。

德國萊茵參照此企業標準，針對紙製品生產製程和排放源多樣的情況，從林林場林業、工廠能源消耗、製漿及漂白過程中的化學反應等過程所產生的排放，進行分析及資料計算與查證，也根據化學反應、能量消耗或品質流動等物理特性，確認生產過程中的分配原則。

根據德國萊茵，整個生產過程所需的能源，主要來自木質素生質能發電系統，透過濃縮燃燒木質素產生蒸氣並發電，以替代化石燃料，達成減少碳排的目的。