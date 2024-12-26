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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)目標價調升至800元，幅度約6.45%

鉅亨網新聞中心 2024-12-26 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華城(1519-TW)提出目標價估值：中位數由751.5元上修至800元，調升幅度6.45%。其中最高估值888元，最低估值570元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予華城(1519-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀0位。

華城(1519-TW)今(26日)收盤價為546元。近5日股價下跌0.55%，相關電機機械近5日上漲2.56%，集中市場加權指數上漲0.22%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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