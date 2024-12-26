黑松推動環境教育11年成果斐然 32校獲「台美生態學校」認證

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-26 10:17

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黑松 (1234-TW) 今 (26) 日指出，環境部於 12 月 25 日頒發「臺美生態學校」認證，今年共有 11 所夥伴學校在黑松教育基金會的協助下獲頒認證，包括 3 所銅牌、4 所銀牌、1 所綠旗，以及 3 所綠旗再認證，成績斐然。在黑松教育基金會的支持下，桃園囊括全臺超過 4 成的綠旗學校，且連續 3 年蟬聯全臺最多綠旗認證縣市。

黑松教育基金會致力推動校園環境教育，以「綠 + 校園生態計畫」陪伴學校依循聯合國「生態學校（Eco-school）認證」的執行步驟與路徑，將校園打造成生態學校。

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黑松自 2016 年開始推動計畫至今，基金會陪伴學校持續進步並取得認證：從培育師資、發展特色到設計課程，打造獨特的綠色校園，讓學生不僅能得到生態保育、循環減廢等觀念，更能走出教室，從日常開始實踐永續，目前累計已有 32 所基金會夥伴學校成功取得認證。

黑松將於 2025 年邁入 100 週年，成為台灣飲料業第一家百年企業。身為臺灣在地企業，黑松致力於實踐永續發展目標，並將「友善環境」作為企業願景之一，希望與這片土地一同實現永續成長。董事長張斌堂於 2013 年成立黑松教育基金會，從母公司到基金會，都將環境永續視為重要發展目標。

時至 2024 年，黑松教育基金會已在桃園深耕了 11 年。今年由環境部主辦的「臺美生態學校認證頒獎典禮」，桃園市霄裡國小、大安國小及觀音國小，在黑松的持續陪伴下，歷經 6-7 年的長期努力與多次認證洗禮，成功取得最高標準「綠旗」的再認證，成為生態學校標竿。

此外，桃園市長庚國小也首次得到綠旗肯定，另還有桃園市內海國小、內柵國小、大華國小、文山國小取得銀牌認證，桃園市新勢國小、龍源國小、廣興國小獲得銅牌認證，每一年，都有更多新夥伴加入計畫，成為生態學校的一員。



在推行「綠 + 校園生態計畫」的過程中，「增能－陪伴－擴散」是基金會的行動方針：「增能」提供研習與生態學校參訪，讓老師們具備永續觀念，「陪伴」邀請專家協助學校確立、執行永續發展方向，「擴散」則是為各校製作專屬成果影片，透過基金會宣傳資源，讓更多人看見各校的努力。

今年首度獲得綠旗認證，同時也擔任推動計畫協辦學校的長庚國小，藉由在校內打造菜園，讓孩子親身參與農耕的每一步驟，將課堂知識實際落地於生活。長庚國小校長謝明杰認為，基金會提供的知識培育讓他有感「增能」、獲益良多，「黑松教育基金會每月一次的『校長社群』能和各校相互交流、拓展視野，安排專家辦理的教師研習，也為我們的課程提供了重要引導」。

而這次成功取得綠旗再認證的桃園市霄裡國小，則透過讓學生手植水生植物，使周遭埤塘重獲新生。霄裡國小校長利百芳認為，「連結各方資源」也是黑松教育基金會的一大特點，「像今年的黑松愛地兒課程就與中原大學 USR 夥伴合作，帶著孩子們一起清理埤塘，這樣的資源連結在計畫推動的過程中十分重要」。

在黑松明年跨入 100 週年之前，黑松教育基金會已陪伴超過 46,000 名師生、68 所學校發展環境特色教育，獲得「教育部社會教育貢獻獎」等獎項肯定。黑松教育基金會董事長張斌堂表示，基金會在未來也會繼續陪伴各校，扮演「橋梁」角色。