全台首家百年飲料廠 黑松再續約金高經銷權壯大酒水事業

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-23 16:57

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老牌飲料廠黑松 (1234-TW)2024 年營收可望維持 100 億元之上 ，同時，黑松公司今 (23) 日召開法說會說明未來展望，將以「黑松 100 轉動．感動」作為企業 100 週年主題，黑松本月底再度取得 50 度以上金門高粱總經銷，以本業核心專業能力，壯大酒水事業。

黑松董事長張斌堂表示，黑松是台灣飲料業第一家百年企業，從一般飲料製造商，擴大發展酒類代理事業及保健事業。未來黑松將打造節能減碳的生產基地、持續提供健康歡樂產品、創新酒類代理事業。

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面對台灣飲料市場挑戰，今年黑松飲料本業整體業績持平，主要成長動能來自黑松 FIN 系列，其中以「FIN 好菌補給飲」成長 43% 表現最佳，推出第二年仍深受親子消費族群喜愛，是今年表現最亮眼的產品。受整體烈酒市場衰退影響，雖然黑松整體酒類業績比去年衰退 5.7%，但以老酒作為品牌特色的「58 金高千日醇」，則逆勢成長 8.9%。

同時，黑松 2024 年投入多項跨業合作的 CHOYA 梅酒更大幅成長 15%，也是目前台灣市占第一的梅酒。預估 2025 年將會有多項包括甜點、飲料等多項聯名產品乘勝向市場推出。張斌堂表示，面對市場挑戰，黑松的競爭不只來自包裝飲料，在成本壓力下，必須跳脫傳統包裝飲料事業去創新再造，運用本業核心專業能力，朝多角化發展，2025 年黑松也將重新規劃新的酒類事業服務。

依據經濟部統計處資料估算，台灣飲料市場 2024 全年成長率為 4%，以茶類、果蔬汁及碳酸飲料成長最大，而酷暑也成為影響飲料買氣的關鍵。觀察日本飲料新品趨勢，則以清爽、微甜、零咖啡因、機能性最受消費者青睞。董事長張斌堂宣布明年黑松沙士、黑松茶花及黑松 C&C 都將推出新品，並以高營養價值、清爽、有趣及週年紀念性為重點，希望為消費者帶來更多符合現代需求的飲料產品。

2025 年台灣即將進入超高齡社會，而黑松更早於 2020 年設立黑松生技 H+，目前全系列產品均已取得「A.A. Clean Label 無添加食品驗證」，提前為健康消費市場做足準備，落實「健康歡樂」的企業願景。今年推出的「黑松蜜桃膠原蛋白」不但獲市場青睞，很快成為銷售主力，也榮獲 A.A.Taste Awards 全球純粹風味評鑑二星，以及台灣食品科技學會「創新食品評鑑褒獎」。未來，黑松生技 H + 將持續以「開發全家人保健品」為目標，積極拓展保健事業。