瞄準低頭族保健 黑松生技H+今年再推晶亮新產品上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-08 10:22

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黑松 (1234-TW) 旗下黑松生技 H + 繼今年推出首支美容系保健品後，今 (8) 日宣布推出晶亮保健新品「黑松木鱉果葉黃素膠囊」，集結六大元素：葉黃素、玉米黃素、木鱉果、紅藻蝦紅素、維生素 A、茄紅素，一顆就能攝取到 15 毫克的葉黃素與 5 種以上的類胡蘿蔔素，是低頭族高 CP 值的最佳新選擇。

黑松公司指出，科技進步帶來的便利性，已經想不起沒有智慧型手機、平板的日子是怎麼生活。根據科技網站 Electronics Hub 2024 年最新統計，台灣民眾每天盯著 3C 螢幕的時數占據了 42.88% 的清醒時間，換算超過 7 小時之多，因此日常對晶亮保養的重要性也大幅提升。

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黑松公司指出，繼 2024 年推出首支美容系保健品「黑松蜜桃膠原蛋白」，黑松生技 H + 再針對消費者「更全面的保護」進行產品研發，晶亮保健新品「黑松木鱉果葉黃素膠囊」於秋季閃亮登場，成為低頭族保養最佳選擇。有「天堂果實」之稱的木鱉果，其假種皮中的β- 胡蘿蔔素含量是紅蘿蔔的 54 倍之多、茄紅素也高達 56 倍。新品除了葉黃素，更特別添加類胡蘿蔔素寶庫「木鱉果」成分，讓晶亮保養大升級。

黑松公司指出，新產品「黑松木鱉果葉黃素膠囊」嚴選台灣產木鱉果，並以急速冷凍的方式完整保留整顆營養精華，其中含有多種類胡蘿蔔素，包含β- 胡蘿蔔素、茄紅素、葉黃素及多酚、類黃酮等植化素；每顆膠囊更添加 15 毫克 FloraGLO® 的專利游離型葉黃素，相較於酯化型葉黃素，高出 23% 的吸收率，與玉米黃素加乘，充分發揮效益。「黑松木鱉果葉黃素膠囊」同時含有被譽為超級莓果的智利酒果，含有豐富的花青素，有絕佳的保護力。