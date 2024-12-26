集保複委託跨境保管國家隊正式上路 SWIFT與股務訊息效率升級

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-26 12:34

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集保結算所今年攜手國內各大證券商共組複委託跨境保管國家隊，推動在地化跨境保管服務，15 家市占率超過 95% 的證券商，自 12 月起陸續啟動移券工作，因應複委託交易量持續提升，集保也全面升級跨境保管系統及 SWIFT 連線功能。

集保結算所董事長林丙輝表示，12 月 23 日凱基證券率先成為第一家啟動大規模移券集保跨境保管的證券商，後續包含華南永昌證券、永豐金證券、國泰證券、富邦證券、統一證券、群益金鼎證券等多家證券商將持續推進。

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目前複委託跨境保管國家隊正積極推進移券進度，各項工作並獲得 Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等四大國際保管機構大力支持與協助，此外，各證券商系統開發測試亦馬不停蹄展開，2025 年各證券商籌劃保管部位移入集保結算所之時程亦大致底定及安排推動。

因應複委託交易量持續提升，集保結算所全面升級跨境保管系統及 SWIFT 連線功能，包含擴大每日 SWIFT 電文流量至 10 萬筆，收發處理效率提升 200%，跨境保管系統提升股務訊息自動化處理範圍，超過 60 項複委託常見股務訊息樣態全面納入全自動化接收、處理及傳送服務。

同時，已建置交割指示、股務訊息、帳務覆核報表等多項自動化處理機制，使證券商更便捷取得即時資訊，提供安全穩定可靠的資訊基礎設施。