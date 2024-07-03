黑松強化酒類布局 再與國際洋酒集團麥立得合作推新產品

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 19:35

瞄準台灣蘇格蘭威士忌市場的龐大商機，黑松 (1234-TW) 與國際洋酒集團麥立得洋酒公司 (Ian Macleod Distillers) 展開合作，總經銷麥克勞德單一麥芽威士忌，今 (3) 日推出麥克勞德產區系列與台灣限定的麥克勞德窖藏單桶系列。這是黑松公司繼 CHOYA 梅酒與 Hardys 夏迪葡萄酒後，重要的國際夥伴，透過本次合作拓展產品線，強化酒類領域的布局。

黑松指出，麥立得洋酒集團旗下不僅囊括數間炙手可熱的酒廠，還擁有歷史悠久的獨立裝瓶廠，以及許多極具口碑的威士忌品牌，其中包括格蘭哥尼 (Glengoyne)、玫瑰河畔 (Rosebank)、坦杜 (Tamdhu) 單一麥芽蘇格蘭威士忌等知名威士忌。自 2021 年進軍台灣的麥立得洋酒公司，也提供私人包桶等各種有別於傳統酒商的服務，為台灣烈酒市場帶來更多可能性。

長期引進各類知名酒品的黑松公司，今年首次與麥立得洋酒公司展開合作，總經銷麥克勞德單一麥芽威士忌，並推出產區系列 (Macleod’s Single Malt Scotch Whisky) 與台灣限定的窖藏單桶系列 (Macleod’s Vintage)，董事長張斌堂表示，黑松會秉持「超越代理」的營運方針，為麥克勞德積極佈局銷售策略，提升品牌賣力，共同拓展事業版圖。

麥立得洋酒創立於 1933 年，從羅素家族第一代創始人 Leonard J Russell Snr 至今日的第四代傳人，已有 91 年的漫長時光。不同於傳統威士忌家族，麥立得除了對古典製酒工藝懷抱熱情外，同時匯入了更多啟發性的創新思維；然而在各酒廠多元發展的同時，卻又能堅守著每座酒廠獨一無二的個性，追隨工藝價值的心之所向。