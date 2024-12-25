中鋼攜中華電建置5G天車遠程操控系統 未來開發自駕輔助功能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-25 20:45

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中鋼 (2002-TW) 為強化鋼品倉儲區安全性及提升天車駕駛操作效率，攜手中華電信 (2412-TW) 開發「5G 天車遠程操控系統」，未來將進一步開發自動駕駛輔助功能，持續深化 5G 結合 AI 前瞻技術在天車吊運之相關應用。

中鋼於小港廠區的熱軋鋼捲倉儲區內，導入中華電信商用 5G SA 核心網路及仁寶基地台，再結合 5G 廣連結特性自行開發 AI 輔助技術，完成「5G 天車遠程操控系統」建置，也是國內首家導入運用 5G 天車遠程操控技術的企業。

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中鋼表示，系統建置後，操作員的作業環境可從高空控制室轉移至地端控制中心，且能在同一操作台駕駛多部跨場域天車，實現「人機協作」目標。

此外，中鋼也將 5G 網路結合應用 AI 智慧監控技術，建立「天車智慧安全防護系統」，如有人員誤闖吊裝作業區，可透過天車攝影機即時回傳影像至系統發出 AI 辨識示警，提升倉儲場域安全性。