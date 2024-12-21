〈熱門股〉外資連12賣 中鋼跌破20元探逾4年低點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-21 13:10

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中鋼 (2002-TW) 受到轉投資興達海基虧損難止血恐面臨熄燈、加上鋼市短期仍處調整，以及 Fed 暗示明年放緩降息步調衝擊市場信心，在外資連 12 賣下，近期股價走弱，本周更是跌破 20 元，周五最低來到 19.8 元，探逾 4 年低點。

興達海基過往扮演推動離岸風電水下基礎百分之百國產化的要角，但在專案執行過程，相繼面臨學習曲線不如預期，且遭遇疫情、缺工等問題，導致產製成本高漲，加上國內廠商投入相關設備而無法有效降低成本，因而造成興達海基嚴重虧損。

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且隨著風機快速大型化演變，興達港水深不足，已無法做出大型風機所需之水下基礎，興達海基雖努力想繼續承接水下基礎訂單，亦曾嘗試研擬相關方案以持續生產水下基礎，但礙於無法提出具競爭力的價格，故難以繼續承接市場訂單，在燒光二個資本額 64 億元後，興達海基傳將農曆年後吹熄燈號。

除了內部面臨興達海基轉型挑戰，外部環境來看，雖然全球經濟維持向好態勢、國際鋼市緩步復甦，但第一季因適逢春節長假，屬傳統產業淡季，加上市場目前多觀望川普新政走向，中國大陸利多政策尚需時間發酵，短期鋼市仍處調整階段。

此外，聯準會 (Fed) 本周雖然如預期降息 1 碼，但主席鮑爾稱：「貨幣政策立場已明顯減少了限制性，因此，在考慮進一步調整政策利率時，可以更加謹慎。」這也意味著處於或接近放慢降息節奏、或暫停降息步伐，一番發言也衝擊市場信心。

中鋼 12 月以來股價走弱，本周更跌破 20 元，周五最低來到 19.8 元，創新冠疫情爆發初期、2020 年 8 月以來的逾 4 年新低。三大法人持股來看，外資本周天天賣超，已連賣 12 日共 9.14 萬張，自營商也連 8 賣，不過，投信近期回頭連 2 買共 1516 張。