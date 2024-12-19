中鋼明年元月及Q1盤價全面平盤 鋼市短期仍處調整階段

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-19 17:23

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中鋼表示，歐美通膨壓力緩解，漸進開啟降息循環，逐步淡化高利率環境對經濟活動的抑制效應，全球經濟可望維持穩健成長；台灣近期經濟表現穩健，出口受新興科技與 AI 浪潮帶動下持續擴張，帶動內需和投資建設，消費動能穩定上升。

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鋼鐵需求來看，台灣廠辦、機械設備與伺服器需求成長，歐洲雖面臨汽車業生存危機，但受惠降息與消費者支出回溫，用鋼產業需求仍有支撐；中國大陸定調 2025 年將加強貨幣、財政與就業等政策協調配合，提振消費與擴大內需。

供給方面，中國大陸前 11 月粗鋼產量累計 9.29 億噸，年減 2.7%；中鋼協統計 12 月上旬鋼材社會庫存降至 776.1 萬噸，環比與同比分別大幅降低 5.4% 與 11.8%，為 2020 年以來之低點，庫存水準處於近年低位，供給面已相對緊縮。

原物料方面，鐵礦砂與煤礦受中國大陸振興經濟政策支撐，分別維持每公噸 100-110 美元與 200-210 美元水準，煉鋼成本平穩，有利支撐鋼價不墜。

各國鋼鐵行情走勢來看，歐美適逢年末長假，需求平淡，鋼價呈現橫向盤整態勢，中國大陸流通行情受利多政策激勵，帶動熱軋期現貨與出口報價上揚，其中，中國寶武、鞍本 1 月平板類產品以平高盤開出，亞洲鋼價底部支撐力道穩健。