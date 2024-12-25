Uber Eats收購台灣Foodpanda遭公平會駁回 聲明表達失望

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-25 18:11

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對於外送平台 Uber Eats 收購台灣 Foodpanda 一案，公平會今 (25) 日決議禁止兩者結合，原因在於兩者一旦合併的市占率高達 90%，競爭疑慮過大，對此，Uber Eats 發布聲明，表達失望，未來仍將持續致力對台灣市場投資並帶來創新。

對於公平會今日禁止此交易案，Uber Eats 表達失望並指出，深信此交易能帶給外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者，以及台灣經濟最大利益。

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Uber Eats 認為，從宣布進行此併購計劃迄今，與公平會保持良好互動，並且提出多重附帶條件提案，希冀能解決其擔憂。

對於後市，Uber Eats 強調，台灣仍是全球市場中最高成長且充滿外送商機的佼佼者之一。

日前 foodpanda 母公司 Delivery Hero 決定出售台灣 foodpanda 外送業務予 Uber，金額高達 9.5 億美元 (約新台幣 308 億元)，使市場高度關注。

公平會原定最晚明年 3 月前公布審議結果，不過，在各界的關注下結果提前出爐，因考慮兩者結合後市占率達 90%，競爭疑慮過大，決議禁止兩者結合。

公平會說明，UberEats 競爭壓力主要來自 foodpanda，結合後此壓力將消除，可能提高對消費者價格，而潛在競爭者也恐難以及時且充分的進入市場，未來將更欠缺抗衡力量。