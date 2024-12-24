中鋼前11月稅前盈餘年增6% 鋼市展望續正向

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-24 18:15

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中鋼 (2002-TW) 今 (24) 日公告 11 月自結損益，在本業獲利倍增下，稅前盈餘 1.3 億元，月增 22.1%、年減 87.1%；累計前 11 月稅前盈餘 38.79 億元，年增 6%。中鋼表示，在經濟穩健成長下，整體鋼市展望持續正向。

中鋼 11 月營收 290.21 億元，月增 3.9%、年減 2.8%，營業利益 2.44 億元，月增 157%、年減 80.7%；累計前 11 月營收 3309.3 億元，年減 0.9%、營業利益 11.88 億元，年減 56%、營益率 0.36%，年減 0.45 個百分點。

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中鋼 11 月出貨約 85.2 萬噸，較 10 月出貨多約 3 萬噸，帶動營收及本業獲利表現；累計前 11 月來看，雖然鋼鐵銷售數量減少，但在礦業投資獲配股利增加挹注業外收入下，整體獲利表現仍較去年同期成長。

展望後市，中鋼認為，歐美通膨壓力趨緩，美國聯準會 18 日決議連續第三次調降利率，各國逐步進入降息循環，對經濟活動的抑制效應逐步消退；而世界鋼鐵協會 (worldsteel) 預估，明年全球鋼鐵需求將年增 2060 萬噸，脫離過往兩年的衰退。

各國來看，歐美鋼市受年末假期影響需求短暫放緩，但市場對未來經濟復甦預期依然樂觀；中國製造業 PMI 連續兩月維持擴張，政策加強貨幣、財政與就業支撐，有助提振消費動能。