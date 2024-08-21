鈺邦AI伺服器應用明年Q1放量 營運將大幅成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-21 19:18

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固態電容廠鈺邦 (6449-TW) 今 (21) 日召開法說，總經理林溪東表示，今年營收確定將創高，加上 V-Chip、CAP 產品打入輝達 (NVDA-US)AI 伺服器供應鏈，明年首季放量，將帶動營運大幅成長；Hybrid 產品在 AI、車用布局可望陸續發酵，將是未來另一新動能。

林溪東表示，PC 第三季成長將優於第二季，伺服器下半年狀況也還不錯，預期 8-9 月營收可望續創單月新高，10 月則受中國長假影響而下滑，11-12 月則將回升，在第三、第四季營收年增正成長下，全年營收將改寫歷史新高。

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AI 伺服器方面，林溪東表示，應用在 AI 伺服器的產品單價較傳統伺服器高出 1 倍，毛利率可達 50% 以上，其中，CAP 在 AI 伺服器用量約 400 顆，GPU 模組周遭就用到 40-50 顆；V-Chip 則使用在基板 (Baseboard) 上，每片基板用量約 70-80 顆，已經開始小量出貨。

林溪東進一步指出，隨著明年輝達 B200、GB200 放量，CAP、V-Chip 出貨量將同步攀升，目前 V-chip 為主要供應商、CAP 僅次於日商，目標明年對輝達供應比重分別為 80%、30%；上半年伺服器營收比重 12%，預計明年將超過 20%。

另外，鈺邦 Hybrid 產品目前也送樣給多家國內 AI 伺服器代工業者，後續通過認證用量可觀，車用 Hybrid 產品也開始小量出貨，包含美系車廠、中系電動車客戶，應用包含電源控制、無線充電等，預計將在 2026-2027 年迎來顯著成長；而 SMLC 也可望導入 AI 伺服器，產品定位為取代鉭電。