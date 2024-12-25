〈台幣〉外資放耶誕假 量縮盤整收32.668元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-25 17:14
外資放耶誕假期，台北外匯今 (25) 日交易明顯轉清淡，高低價差僅 6 角，盤中升貶互見，終場收在 32.668 元，升值 0.2 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 8.57 億美元。
新台幣今日以 32.67 元、平盤開出後，最低來到 32.7 元，最高也僅到 32.64 元，全日高低價差僅 6 角，顯示耶誕假期和元旦前的拋補匯需求轉緩。
觀察主要亞幣，星元反彈 0.25% 上下，日元和韓元也反彈 0.15% 左右，港幣和新台幣微幅升值，泰銖微貶，人民幣小貶 0.05% 左右。
法人分析，年底外資長假效應不僅影響匯市，股市成交量無法有效放大，因此，年底前台股會以類股輪動方式維持多方格局，後續觀察成交量和外資期貨空單變化。
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