〈焦點股〉受惠智慧手機市場回溫、WiFi規格升級 砷化鎵歡唱聖誕樂

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-25 13:44

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受惠手機市場谷底已過，加上 WiFi 規格升級，採用 WiFi 7 帶來相關需求，激勵砷化鎵廠今 (25) 日歡慶，全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 雙雙漲逾半根停板，穩懋 (3105-TW) 也漲逾 3%。

宏捷科早盤以 106 元開高走高，盤中一路上攻，午盤最高漲至 111.5 元，漲逾 7%，站上所有均線，成交量超過 8000 張。三大法人則在連續 4 個交易日賣超宏捷科後，昨 (24) 日回頭買超 1440 張。

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全新早盤以 164 元開高走高，午盤後股價最高漲至 172.5 元，漲逾半根停板，成交量則超過 6000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 3 個交易日賣超，合計賣超 1506 張。

雖然第三季受到中國安卓手機需求疲軟，影響 PA 拉貨動能，也連帶拖累宏捷科營運。不過法人提到，隨著路由器及手機陸續導入 WiFi 7，宏捷科有望受惠，預期明年營運轉佳。

全新微電子方面，第三季同樣因中國安卓手機需求疲軟，加上美系新機拉貨不如預期，影響微電子營運表現。不過法人認為，手機需求疲弱，預期第四季為谷底，仍看好手機市況逐步回溫加上 WiFi 7 升級，進一步帶動 PA 需求，全新有望受惠。