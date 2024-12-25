〈日股收盤〉交投清淡 日經險守3.9萬關，豐田大漲4%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-25 15:43

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受到歐美接連休市影響，市場交投清淡，日本股市週三 (25 日) 開高後一路走低，日經 225 指數(NKY) 一度跌破 3.9 萬關卡，終場翻紅小漲 93.58 點或 0.24%，報 39,130.43 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 6.6 點或 0.24%，報 2,733.86 點。

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焦點股部分，豐田汽車宣布將股東權益報酬率（ROE）目標提高 1 倍到 20%，股價應聲大漲 4.57%。同業日產汽車續受併購題材利多，股價狂飆 8.66%，本田上漲 0.84%。

半導體類股部分，東京威力科創揚升 0.25%，愛德萬測試上漲 0.56%，DISCO 上漲 0.12%。

消息方面，日本央行總裁植田和男周三重申了他的觀點，即日本央行需要仔細觀察各種風險，但沒有暗示下個月升息的可能性。

植田表示，調整貨幣寬鬆程度的時間和步調將取決於未來的經濟活動、物價和金融狀況的發展。他指出，日本央行需要密切關注國內外的各種風險因素，並研究這些因素將如何影響日本經濟活動和物價的前景和風險，以及實現前景的可能性。