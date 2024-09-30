裕電整合充電營運商 出行充電地圖達400站

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-30 15:37

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隨著電動車銷售連年增，裕隆集團旗下裕電俥電今 (30) 日宣布，YES! 來電積極升級充電服務，全力完善 eMaaS 電動車生活圈，不僅導入隨插即充新功能，並串接合作車廠、第三方平台下，出行充電地圖已整合達 400 站。

裕電俥電透過出行充電地圖整合充電營運商，讓車主在完成綁定後，不需打開 APP，即可體驗充電漫遊服務，加上裕電俥電多年的家用充電樁安裝服務，可全方位滿足車主在家充電、在外補電的充電需求。

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裕電俥電強調，正持續整合跨營運商充電平台，讓車主只需使用一個慣用 APP，即可對應多個充電營運商站點並完成充電費用支付，目前已整合包括 YES! 來電、華城、車車電充、LINBROS 等多間充電營運商站點，合計全台逾 400 站、共 1000 槍，並與格上 GoSmart、LuxClub、My MG 等車廠，以及第三方用車服務平台 APP 串接合作。