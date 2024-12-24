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〈台幣〉出口商拋匯 區間整理升值1.8分至32.67元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-24 17:40

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新台幣持續狹幅整理。(鉅亨網資料照)

台北匯市今 (24) 日持續見到買賣匯的力量拉鋸，終場收在 32.67 元，升值 1.8 分，交投也維持相對大量，台北外匯經紀公司成交值 12.98 億美元，出口商適逢年底拋匯力道轉強。

新台幣今日以 32.68 元、升值 0.8 分開出後，最低來到 32.717 元，終場收在 32.67 元，全日高低價差僅 5.7 分。


觀察主要亞幣，韓元再度重挫超過 0.6%，星元貶 0.2%，人民幣處平盤，不過，泰銖強勁升值達 0.3%，新台幣收升 0.06%，日元小幅反彈升值約 0.05% 左右。

法人分析，由於年底美元資金需求較緊，美債殖利率和美元季節性走強，另一方面，投資人持續消化日銀鴿派立場，使日元偏弱整理。

而台北匯市見到出口商拋匯支撐，使新台幣處區間狹幅整理。

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美元/台幣32.67-0.06%
韓元/美元0.00068459999999999990.00%
人民幣/美元0.1370140.00%
泰銖/美元0.0292650.69%
日元/美元0.0063670.00%

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