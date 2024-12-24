雲豹能源接案報捷 拿下桃園航空城太陽光電設施 2028年完工

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-24 19:48

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能源供應商雲豹能源 (6869-TW) 今 (24) 日出席桃園航空城優先產業專用區 I 基地簽約記者會，預計部分建築將由雲豹能源承作太陽光電設施，並計劃在 2028 年完工，屆時將成為結合智慧綠能、多元產業及體育文化之國際級產業聚落。

桃園航空城優先產業專用區 I 基地面積達 18.94 公頃，為九處基地中面積最大，未來將規劃開發國際賽事級多功能運動場館、星級旅館、複合商場辦公大樓及新式物流中心等多元產業園區，並透過綠能及低碳設計，每年可減少 2,400 公噸二氧化碳排放量。

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雲豹能源總經理趙書閔表示，「桃園航空城」為全台最大都市發展計畫之一，雲豹能源很榮幸有機會參與其中，未來企業將發揮太陽光電、綠電交易等多元綠能及循環經濟領域專長，為航空城建設注入綠色動能、協助產業降低碳排放，攜手邁向國際淨零目標願景。

趙書閔說明，雲豹能源創立至今積極拓展各項再生能源，並協助各縣市落實綠能城市升級，包括於宜蘭蘇澳打造薄膜太陽能電廠、成就蘇澳國際綠能港；於立法院屋頂建置太陽光電，打造綠能國會；並在台南市北門區打造全台最大漁電共生案場，為台南綠能建設樹立標竿，同時複製台灣成功經驗，致力拓展海外綠能相關投資。

截至目前為止，雲豹能源海內外累計太陽能光電總開發容量已突破 1GW，並持續深耕綠電交易、離岸風電、儲能、水處理等多元事業佈局，擴大淨零及負碳技術發展，盼透過循環經濟強化能源產業鏈，全方位協助台灣達成聯合國 SDG 11 「建構永續城市」之目標。