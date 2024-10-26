統一入主網家、國內碳權交易啟動、星宇掛牌上市 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-26 10:10

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網家周三 (23 日) 公告，引進統一企業認購私募普通股案，統一將持股網家 30% 股份；國內減量額度交易平台周一 (21 日) 啟動典禮於高雄登場，國內碳權交易平台以五大特色開啟碳交易新時代；星宇航空周五 (25 日) 正式掛牌上市，以下為本周大事回顧：

網家辦私募 統一成持股 30% 大股東

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統一 (1216-TW) 集團繼日前收購雅虎台灣電商事業後，在電子商務領域布局周三 (23 日) 再跨出大步，將參與老牌電商 PChome 網路家庭 (8044-TW) 私募案，未來將成為網家持股 30% 的最大單一股東，並將取得網家 2 席董事席次。

電商集團網家 (也公告，董事會決議通過私募普通股案，引進統一企業 認購此私募普通股，此次私募普通股案共發行 61,694,120 股。網家表示，透過本次私募案，期為公司持續創造收益，進而達成長期營運成長。

〈碳權交易〉國內碳權交易啟動！平台五大特色開啟碳交易新時代

國內減量額度交易平台啟動典禮周一 (21 日) 盛大登場，碳交所董事長林修銘於致詞時分享，國內減量額度平台五大特色，包括多元產業共創減碳量能、經濟誘因加速產業淨零、指定平台卻表交易安全、交易機制接軌國際，以及公開透明健全市場發展，宣示碳交易開啟碳交易的新時代。

目前國內碳權商品已有 6 個專案在碳交所「國內減量額度交易平台」上架，合計上架碳權噸數共 6080 噸。碳交所總經理田建中表示，目前環境部已核發 37 個抵換專案額度，預計後續可上架潛在噸數有 2000 多萬噸。

星宇航空掛牌飆漲逾 4 成 張國煒：歷史的一刻

星宇航空 (2646-TW) 周五 (25 日) 以每股 20 元掛牌上市，盤中最高漲到 29.95 元，漲幅超過 45%，等於抽中一次兩張的投資人可以賺到約 18,000 元。

董事長張國煒說，這是星宇掛牌的歷史時刻，可在這麼快的時間內上市，感到非常傳奇，實際上走來一路風雨，未來將秉持初衷，持續創新並拓展國際市場，目標全力發展北美、東南亞轉機航網，並持續引進新世代機隊，預計至 2029 年達 53 架規模。

〈外銷訂單〉連 7 紅！ 9 月外銷訂單 537.9 億美元 年增 4.6% 化學、塑橡膠製品走跌

經濟部統計處周一 (21 日) 公布 9 月外銷訂單統計為 537.9 億美元，月增 7.1%，年增 4.6%，也是連續 7 個月正成長；累計前 9 月外銷訂單金額 4289 億美元，年增 3.7%。經濟部指出，主要受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續拓展，也因此 9 月外銷訂單年月雙增，展望半導體產業及伺服器需求暢旺，及年終銷售旺季備貨需求，可望支撐外銷接單成長動能。

〈力積電法說〉與 SBI 合作破局 黃崇仁：關鍵在無法達到日本政府要求連帶保證

力積電 (6770-TW) 周二 (22 日) 召開法說會，針對與日本 SBI 合作破局，董事長黃崇仁表示，日本政府要求 JSMC 申請補助時須以力積電、SBI 與 JSMC 作為共同申請人，並保證連續 JSMC 量產十年，但力積電並未持有任何 JSMC 股權，因此無法連帶保證，有違法疑慮，也強調力積電有考慮將收取到的 IP 費用回購 JSMC 股權，但截至目前為止尚未收到 SBI 的財務規劃書，因此無法投資。