綠領好薪情！7成綠領起薪中位數破4萬元 彭啟明鼓勵大膽談薪

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-17 13:14

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環境部與 104 人力銀行合作完成《綠領人才就業趨勢報告》，並於今 (17) 日簽署「綠領人才策略合作備忘錄」。環境部長彭啓明發表趨勢報告，2024 年 7 成綠領職缺已揭露月薪起薪中位數來到 4 萬，比整體職缺 3.7 萬，高出 8%，他並鼓勵新鮮人，大膽自信和企業談薪。

彭啟明指出，未來環境部將固定與 104 人力銀行每半年即發布一次綠領人才就業趨勢報告，提供最新的綠領人力職缺、薪資及職位要求條件等，除提供新鮮人的求職資訊，也讓大專院校在科系或開課上了解最新的綠領職場需求。

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6 年來，綠領職缺月薪起薪中位數已成長 14.3%，增幅高於整體職缺的 8.8%。彭啓明指出，當前市場缺工，企業愈完整揭露薪資，愈有助於順利招募人才；年薪 220~300 萬元的綠領薪貴職涯鍍金關鍵字，包括：環境專業證照、跨領域、半導體、光電、主管、外派、外商公司等。

環境部《綠領人才就業趨勢報告》，由環境部依「臺灣 2050 淨零轉型十二項關鍵戰略」，邀相關部會提供戰略關鍵字，包括：淨零、減碳、環境工程、生態檢核等超過 650 組關鍵字詞，透過 104 人力銀行累積超過 45.8 萬家徵才企業會員、超過 882.4 萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近 8 年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。

趨勢報告指出，最近 6 年，有揭露薪資的綠領職缺月薪起薪中位數，從 3.5 萬元成長到 4 萬元、增幅 14.3%，高於整體職缺從 3.4 萬元成長至 3.7 萬元、增幅 8.8%。彭啓明鼓勵人才，大膽自信和企業談薪，和一般職缺相比，綠領人才因為環境專業而享有薪資紅利；若硬底子獲得認證，綠領人才在履歷資料庫中填寫的實際薪資，也比企業刊登職缺揭露的月薪起薪中位數高出 24%。